Александр Никишин забил первый гол за СКА. Он набирает очки в каждом матче сезона
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает московское «Динамо». К середине второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.
На 23-й минуте, побеждая 2:0, армейцы выиграли борьбу и убежали в контратаку. Александр Волков вошёл в зону и сделал перевод на Александра Никишина, который в касание мощно бросил по воротам — Илья Коновалов не успел переместиться. Для защитника СКА этот гол стал первым за новый клуб после обмена из «Спартака».
Отметим, что Никишин набирает очки в каждом матче КХЛ в этом сезоне. На его счету уже 5 (1+4) очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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