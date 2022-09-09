«Авангард» остался единственной командой, ещё не набравшей очков в новом сезоне

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (3:1, 0:2, 3:0).
Благодаря этому сочинцы набрали свои первые очки в новом сезоне. Таким образом, единственной командой, ещё не набравшей очков в текущем регулярном чемпионате КХЛ, является омский «Авангард». «Ястребы» провели три встречи в этом сезоне, и в каждой потерпели поражение в основное время. Сначала «Авангард» уступил «Витязю» со счётом 2:3, затем потерпел поражение в Минске в матче с местным «Динамо». Позавчера, 7 сентября, омичи проиграли во встрече со СКА.
Отметим, что весь сентябрь «Авангард» будет играть на выезде.
- 9 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:20
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
20:21
-
19:59
-
19:49
-
19:46
-
19:19
-
19:06
-
18:31
-
18:01
-
17:28
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
16:26
-
15:55
-
15:32
-
14:54