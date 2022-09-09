«Авангард» остался единственной командой, ещё не набравшей очков в новом сезоне

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (3:1, 0:2, 3:0).

Благодаря этому сочинцы набрали свои первые очки в новом сезоне. Таким образом, единственной командой, ещё не набравшей очков в текущем регулярном чемпионате КХЛ, является омский «Авангард». «Ястребы» провели три встречи в этом сезоне, и в каждой потерпели поражение в основное время. Сначала «Авангард» уступил «Витязю» со счётом 2:3, затем потерпел поражение в Минске в матче с местным «Динамо». Позавчера, 7 сентября, омичи проиграли во встрече со СКА.

Отметим, что весь сентябрь «Авангард» будет играть на выезде.