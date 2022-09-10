«Неплохо смотрелся!» Александр Головин рассказал, как играл в футбол с Кириллом Капризовым

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал историю о том, как поиграл в футбол в одной команде с хоккеистом клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым.



«Кирилл называл меня красавчиком и рассказывал, что я каждый год в Калтане устраиваю футбольные матчи, в одном из которых и он поучаствовал? Мы знакомы очень давно, но не до степени дружбы. В последнее время совсем мало общались — только, опять же, изредка поздравляем друг друга. А в футбол — да, играли. Это было в начале пандемии. Он тоже был в Сибири, мы устраивали мини-турнир, и он играл за мою команду. Против нас вышли пацаны из второй лиги и за нас — тоже.



На самом деле Кирилл там неплохо смотрелся! На уровне ребят из второй лиги это было не так просто, но он нормально играл, точно не хуже них, и действительно забил. Так что пусть не принижает свой уровень!



Смотрю ли НХЛ? Вообще не смотрю хоккей по телевизору. Вживую смотреть интересно, по телеку — вообще нет. Сам очень люблю и просто на коньках кататься, и в хоккей играть зимой с пацанами. Раньше, когда отпуска в России были длинные, очень часто это делал», — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне Капризов принял участие в 81 встрече регулярного чемпионата НХЛ, набрав 108 (47+61) очков. Российский нападающий занял пятое место в списке лучших бомбардиров минувшей регулярки. Кроме того, форвард установил ряд рекордов «Миннесоты», включая количество набранных в рамках одного чемпионата очков, забитых голов и отданных передач.