«Неплохо смотрелся!» Александр Головин рассказал, как играл в футбол с Кириллом Капризовым

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал историю о том, как поиграл в футбол в одной команде с хоккеистом клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым.
«Кирилл называл меня красавчиком и рассказывал, что я каждый год в Калтане устраиваю футбольные матчи, в одном из которых и он поучаствовал? Мы знакомы очень давно, но не до степени дружбы. В последнее время совсем мало общались — только, опять же, изредка поздравляем друг друга. А в футбол — да, играли. Это было в начале пандемии. Он тоже был в Сибири, мы устраивали мини-турнир, и он играл за мою команду. Против нас вышли пацаны из второй лиги и за нас — тоже.
На самом деле Кирилл там неплохо смотрелся! На уровне ребят из второй лиги это было не так просто, но он нормально играл, точно не хуже них, и действительно забил. Так что пусть не принижает свой уровень!
Смотрю ли НХЛ? Вообще не смотрю хоккей по телевизору. Вживую смотреть интересно, по телеку — вообще нет. Сам очень люблю и просто на коньках кататься, и в хоккей играть зимой с пацанами. Раньше, когда отпуска в России были длинные, очень часто это делал», — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».
Напомним, в минувшем сезоне Капризов принял участие в 81 встрече регулярного чемпионата НХЛ, набрав 108 (47+61) очков. Российский нападающий занял пятое место в списке лучших бомбардиров минувшей регулярки. Кроме того, форвард установил ряд рекордов «Миннесоты», включая количество набранных в рамках одного чемпионата очков, забитых голов и отданных передач.
- 10 сентября 2022
-
13:58
-
13:23
-
12:41
-
12:22
-
11:55
-
11:25
-
10:58
-
10:30
-
09:45
-
09:34
-
09:00
-
08:31
-
08:00
- 9 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:20
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
20:21
-
19:59
-
19:49