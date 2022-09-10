КХЛ оштрафовала и дисквалифицировала форварда «Куньлуня» Родевальда на два матча
Поделиться
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором встречались «Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар».
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Джека Родевальда за атаку в голову или шею, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – написано в заявлении на официальном сайте лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем сезоне на счету Родевальда один гол в четырёх матчах. Ближайшие две встречи «Куньлунь» проведёт с «Адмиралом» (11 сентября) и «Амуром» (13 сентября).
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
17:23
-
17:13
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:58
-
15:25
-
14:57
-
14:24
-
13:58
-
13:23
-
12:41
-
12:22
-
11:55
-
11:25
-
10:58
-
10:30
-
09:45
-
09:34
-
09:00
-
08:31
-
08:00
- 9 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:45
Партнерский контент