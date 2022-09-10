КХЛ оштрафовала и дисквалифицировала форварда «Куньлуня» Родевальда на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором встречались «Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Джека Родевальда за атаку в голову или шею, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – написано в заявлении на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне на счету Родевальда один гол в четырёх матчах. Ближайшие две встречи «Куньлунь» проведёт с «Адмиралом» (11 сентября) и «Амуром» (13 сентября).