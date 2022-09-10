Мышкин выразил беспокойство по позиции вратаря в «Салавате Юлаеве»

Бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением об игре голкиперов на старте сезона-2022/2023 КХЛ.
«Где слабые места голкиперов «Магнитки» и «Салавата»? Вряд ли нужно переживать за Магнитогорск, Кошечкин и Паскуале – вратари опытные, думаю, они войдут в ритм. А вот по Уфе есть беспокойство – и за Ежова, и за Кареева.
Ежов – опытный голкипер, на протяжении ряда сезонов показывал хороший хоккей. Последние матчи Уфы проводит именно он, но, заметил, регулярно пропускает в ближний, вратарский, угол. Надёжности и стабильности пока нет.
Кареев похож на меня? Похожих вратарей не бывает, у каждого свой стиль. Слежу за Кареевым, у него действительно не богатырские габариты. И нужно понимать, что именно маленький вратарь должен быть безошибочен в движениях, не делать ничего лишнего. Пока у Кареева это не получается.
Казань? Мне нравится первый номер Казани Билялов. Он и в этом сезоне подтаскивает – играет спокойно и надёжно. В первых трёх матчах пропустил по одной шайбе, каждая – не «его». О составе Казани в прессе сказано уже много, особенно о нападении. Но и вратарского вопроса в «Ак Барсе» нет. Если говорить о «зелёном дерби», то Билялов смотрится сильнее и Ежова, и Кареева», – цитирует Мышкина Russia-Hockey.
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