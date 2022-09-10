Борис Миронов прокомментировал поражение «Спартака» от «Металлурга»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от «Металлурга» в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2, ОТ).
«Хорошая игра, много моментов было и у нас, и у соперника. Пока хромает у нас реализация. Думаю, всё придёт от игры к игре. Самое главное – не забывать об обороне, не допускать индивидуальных ошибок. Забивать всё равно начнём, завтра или послезавтра. Главное, что у нас есть командный дух.
Сегодня мы играли от обороны? Понятно, если хорошо играешь в обороне, допускаешь мало ошибок, меньше пропускаешь. С такими сильными командами, как «Металлург», у нас есть такой акцент на оборону. Есть мастеровитые ребята, они это продемонстрировали в овертайме. Бросил, попал в верхнюю «девятку». А так это хоккей, и в целом ребята установку на игру выполнили. Ничего страшного, движемся дальше.
Был ли соблазн в овертайме заменить вратаря на четвёртого полевого? Нет, я бы не стал этого делать, хотя такие варианты есть», – цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.
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