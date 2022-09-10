Обладатель Кубка Стэнли и экс-вратарь «Чикаго» и «Каролины» стал стендап-комиком

Обладатель Кубка Стэнли, бывший голкипер «Каролины Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс» Скотт Дарлинг рассказал, как пережил завершение карьеры, а также о том, как стал стендап-комиком.



«Я впал в депрессию, когда завершил карьеру. Я был в депрессии в течение шести месяцев, не знал, что делать со своей жизнью. Ты так долго живёшь этой регламентированной жизнью, а потом она проходит, и ты спрашиваешь: «Чем мне заняться?» Мне нужно было что-то придумать, чтобы встать с постели утром.



Уход в стендап? Кто был бы больше всего удивлён, услышав, чем я занимаюсь? Я бы сказал, любой, с кем я играл в хоккей, любой из моих товарищей по команде. Я был спокойным парнем, я пялился на свои шнурки, вроде как держался особняком, просто потому, что я как бы встревоженный нервный человек, и я просто хотел быть там и делать свою работу. Как только я закончил с хоккеем, я понял, что теперь могу быть самим собой.



Как я попал в стендап? Я никогда не думал, что действительно сделаю это, но я был на Фабрике смеха в Чикаго, и парень по имени Рэй Висброк выступал, он был весёлым. Мой юмор — это очень мрачные и правдивые истории о моей жизни, и у этого парня был такой же тип юмора, парень постарше, и он узнал меня в фойе по игре за «Чикаго». Мы стали большими друзьями, и он сказал: «Просто откройся для меня один раз, и если тебе это не понравится, я никогда не попрошу тебя сделать это снова». Я сделал это, но я был так плох, хотя мне это нравилось, и я любил острые ощущения от этого.



Честно говоря, это напомнило мне ощущение участия в игре НХЛ, вроде того порыва, понимаете? Сейчас я так же без ума от юмора, как раньше от хоккея.



Гастроли? Я поехал в Роли, высмеивая город и Северную Каролину, и толпа была такая: «О-о-о, ты не можешь так говорить», – цитирует Дарлинга официальный сайт НХЛ.

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