Кожевников: Радил — трус, а Гашеку шайба в голову попала, он болеет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова чешского нападающего Лукаша Радила о боязни возвращаться в КХЛ.

«Ну боится человек. У каждого своя психология, игроки сами решают. У Радила такое мнение. Высказывания Гашека – отдельная тема. Вратарю шайба в голову попала, он болеет.

Некоторые чешские игроки всё равно приехали в КХЛ? Приехали – молодцы. Значит, они не боятся. Радил боится ехать, значит, трус – что ещё можно сказать?», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Радил высказывал мнение, что возвращение в КХЛ для чешских хоккеистов небезопасно. В минувшем сезоне нападающий выступал за рижское «Динамо». Также игрок провёл несколько сезонов в московском «Спартаке». Кроме того, форвард выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и в АХЛ за фарм-клуб команды.