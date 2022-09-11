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Главный тренер «Адмирала»: мы контролировали ход игры и заслуженно победили

Главный тренер «Адмирала»: мы контролировали ход игры и заслуженно победили
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

«Хороший матч получился. Я думаю, он всем понравился. Первый матч дома. Ребята немного нервничали и переживали. Как-никак, полные трибуны и полный дворец. Первые 10 минут тяжело входили в матч, но первый гол Шулака приподнял команде настроение и парни уже окрылённые играли. Я считаю, что мы контролировали ход игры и заслуженно победили. Ребят и болельщиков с победой!

Обидно ли, что вратарь команды Серебряков не получил «сухарь»? Конечно, обидно, но главное — это победа команды. Он шёл к шатауту, но что тут сделаешь. Спорный момент был – гол засчитали», — цитирует главного тренера официальный сайт «Адмирала».

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