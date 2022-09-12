«Надеемся, что Токио узнает о «Торпедо». Ларионов — о японском легионере

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, как проходили поиски японского легионера.

«Ю Сато – первый японский хоккеист в КХЛ. Я скажу, что очень интересная история у этого мальчишки. Потому что он приехал в Россию из Токио в 14 лет. Привёз его Вася Первухин – наш легендарный защитник, который был тренером. И его родители по полгода были на вахте: мама полгода с ним – потом папа полгода. Он прошёл довольно серьёзную школу нашего хоккея, выучил русский язык. После этого он отыграл год в Финляндии, потом оказался у Патрика Руа в лиге Квебека. Патрик его там немножко напугал, потому что бросал мешки с garbage [мусор] и так далее. Ю немножко потерялся, он как японец послушный, зажался внутри.



Последние два года он отыграл в лиге USHL. Довольно серьёзная лига, где практически бьют по всем, кто двигается. Жёсткая лига. В этом плане у него есть шанс проявить себя, нам нравится его стиль, подход, желание становиться лучше. Надеемся, что Япония, Токио узнают о «Торпедо». Я считаю, это хороший ход, чтобы Нижний Новгород был известен на азиатском континенте», — приводит слова тренера YouTube-канал «Скользкий лёд».

Напомним, «Торпедо» подписало с Сато контракт в это межсезонье. Он стал первым японским хоккеистом в истории КХЛ.