Рейтинг тренеров КХЛ: Буцаев творит невозможное, Рябыкин оглушительно проваливается

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

Место Тренер Клуб 1 Вячеслав Буцаев «Витязь» 2 Андрей Разин «Северсталь» 3 Роман Ротенберг СКА 4 Алексей Кудашов «Динамо» М 5 Борис Миронов «Спартак» 6 Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 7 Андрей Мартемьянов «Сибирь» 8 Николай Заварухин «Автомобилист» 9 Олег Знарок «Ак Барс» 10 Игорь Ларионов «Торпедо» 11 Вадим Епанчинцев «Амур» 12 Сергей Фёдоров ЦСКА 13 Виктор Козлов «Салават Юлаев» 14 Илья Воробьёв «Металлург» 15 Игорь Никитин «Локомотив» 16 Леонид Тамбиев «Адмирал» 17 Анвар Гатиятулин «Трактор» 18 Андрей Назаров ХК «Сочи» 19 Грег Айрленд «Куньлунь» 20 Олег Леонтьев «Нефтехимик» 21 Андрей Скабелка «Барыс» 22 Дмитрий Рябыкин «Авангард»