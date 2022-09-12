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Рейтинг тренеров КХЛ: Буцаев творит невозможное, Рябыкин оглушительно проваливается

Рейтинг тренеров КХЛ: Буцаев творит невозможное, Рябыкин оглушительно проваливается
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

МестоТренерКлуб
1Вячеслав Буцаев«Витязь»
2Андрей Разин«Северсталь»
3Роман РотенбергСКА
4Алексей Кудашов«Динамо» М
5Борис Миронов«Спартак»
6Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
7Андрей Мартемьянов«Сибирь»
8Николай Заварухин«Автомобилист»
9Олег Знарок«Ак Барс»
10Игорь Ларионов«Торпедо»
11Вадим Епанчинцев«Амур»
12Сергей ФёдоровЦСКА
13Виктор Козлов«Салават Юлаев»
14Илья Воробьёв«Металлург»
15Игорь Никитин«Локомотив»
16Леонид Тамбиев«Адмирал»
17Анвар Гатиятулин«Трактор»
18Андрей НазаровХК «Сочи»
19Грег Айрленд«Куньлунь»
20Олег Леонтьев«Нефтехимик»
21Андрей Скабелка«Барыс»
22Дмитрий Рябыкин«Авангард»
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