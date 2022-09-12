Рейтинг тренеров КХЛ: Буцаев творит невозможное, Рябыкин оглушительно проваливается
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|2
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|3
|Роман Ротенберг
|СКА
|4
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|5
|Борис Миронов
|«Спартак»
|6
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|7
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|8
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|9
|Олег Знарок
|«Ак Барс»
|10
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|11
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|12
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|13
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|14
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|15
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|16
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|17
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|18
|Андрей Назаров
|ХК «Сочи»
|19
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|20
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|21
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
|22
|Дмитрий Рябыкин
|«Авангард»
Комментарии
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