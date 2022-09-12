Кожевников об игре «Авангарда»: приходит время резать «мясо». Думаю, Рябыкин это понимает

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал провальный старт омского «Авангарда» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ничего удивительного, я сразу говорил, что нового главного тренера «Авангарда» Рябыкина взяли на роль камикадзе. «Воткнули» ему в дебюте 12-матчевое турне, не нашли вратаря и не усилили оборону. Предыдущий тренер выезжал на вратаре Грубеце и двух защитниках-легионерах, все вместе они и сбежали. А о молодых российских защитниках и вратарях этот временщик даже не вспоминал.



Вообще, мне трудно понять, о чём думали в Омске летом. Ладно не нашли вратаря, но в защите после исчезновения Каски и Покки почему-то не удержали даже Емелина. В две пары сегодня в КХЛ не сыграешь, тем более на старте, когда все бегут, а форма ещё не набрана. Мало того что «Авангард» на таком затяжном выезде, так ещё на старте получил «горячих» соперников — СКА, Минск, «Витязь», «Автомобилист». Учитывая все факторы, омской «баранке» не удивлён.

Над Рябыкиным сгущаются тучи? Послушайте, вам писать что-ли не о чем? Не надо делать крайним Рябыкина! Дайте ему в этой экстремальной ситуации время, чтобы разобраться с таким печальным наследством, — хотя бы месяц-два. Кстати, в предсезонке мне Омск понравился, дважды по делу победил даже СКА, была видна игровая система. Да, вратари с обороной подсаживались, но атака звенела. В принципе и на старте регулярки она играет остро, но моментов много, а голов мало. На мой взгляд, сейчас это самая большая проблема Омска. Да, эта команда обречена много пропускать, но в такой ситуации нужно много голов — и счёта 5:4, 6:5. Такой вижу игру нового Омска. Некоторые нападающие меня разочаровывают. Отбывают номер, катаются на полусогнутых… Значит, как говорил один тренер, приходит время резать «мясо». Думаю, Рябыкин это понимает.

Боб Хартли может помочь? Поймите, Хартли — это грамотный временщик. Прилетел в голубом вертолёте, выжал сиюминутный результат, забрал чемодан — и домой. По принципу «после нас — хоть потоп». Повторюсь, нынешний потоп Омска связан с предыдущим тренером. Поверьте, Хартли, узнав, что в сентябре придётся сидеть не в Москве с Балашихой, как он привык, а пролететь половину земного шара, в это 12-матчевое расстрельное турне вообще бы не полетел. Он же белый человек, да ещё в белых перчатках! Не какой-нибудь там чернорабочий Рябыкин...» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Напомним, «Авангард» остаётся единственной командой, не набравшей очки в текущем сезоне. Омский клуб проиграл все четыре матча.