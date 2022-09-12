Ничушкин: бывает, через день после гулянки выходишь на матч — бам! — отдал пас, забил гол

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин рассказал о своём тренировочном процессе и о том, как перенёс полученную в финале травму.

«Сейчас у меня по факту ерунда. Повреждение стопы, ничего страшного. И я так усердно делал реабилитацию, что у меня правый голеностоп стал сильнее, чем левый. Просто сегодня конёк надел. Там чуть давит в том месте, где пластина. Неприятно пока что. Надеюсь, что это пройдёт. Когда сделали операцию, первые две-три недели там даже прикасаться было больно. Опухоль ещё спадает. Бог даст, через пару недель всё будет идеально.

Говорят, что я первым прихожу на тренировку и последним ухожу? Не всегда так. Но после тренировки я задерживаюсь. От состояния зависит, от травм, сколько ты играешь. В минувшем сезоне, честно скажу, я занимался чуть меньше. Потому что играть давали больше и график местами был сумасшедшим.

Если много пахать, то карьера сложится отлично? По-разному бывает, честно скажу. У меня случались периоды в карьере, когда я работал очень правильно и продуктивно, никуда не ходил гулять. Летел в Америку на всё лето, чтобы там тренироваться. Пахал по две тренировки в день. А потом выходил, получал травму — и пропускал весь сезон. А бывает так, что командное сплочение со всеми вытекающими, через день после гулянки выходишь на матч — бам! — отдал пас, забил гол. Но понятно, что в долгосрочной перспективе чем правильнее ты относишься к своему телу и здоровью, чем выше дисциплина и качественнее тренировки, тем тебе лучше. Это обязательно сказывается», — цитирует Ничушкина «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш».