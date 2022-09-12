Малкин и Сергачёв посетили финал теннисного турнира в США US Open

Российские игроки НХЛ Евгений Малкин и Михаил Сергачёв посетили финал турнира «Большого шлема» US Open. Игра проходила в Нью-Йорке. Победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финальном матче обыгравший норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3).

«Смотрю второй лучший вид спорта в мире», – написал защитник «Тампы» Сергачёв в своей соцсети.

Фото: фото из личного архива Михаила Сергачёва

Напомним, в середине июля Малкин подписал новый четырёхлетний контракт с «Питтсбургом» на общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, подписавший минувшим летом новый контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым игроком обороны из России в истории НХЛ. По новому соглашению с клубом он заработает $ 68 млн за восемь лет.