На арене «Салавата» постелили коврик с флагом Евросоюза возле выхода на лёд
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале показал ковёр в виде флага Евросоюза, расположенный на «Уфа-Арене».
«12.09. Игра со «Спартаком». Почему европейцы выбрали наш матч для даты отмены упрощённого визового режима», — написал Баширов, прикрепив фотографию.
Напомним, уфимцы уступили «Спартаку» со счётом 1:3. «Салават» в настоящий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков после пяти матчей.
В следующей встрече подопечные Виктора Козлова сыграют в гостях с владивостокским «Адмиралом». Игра состоится в четверг, 15 сентября, на стадионе «Фетисов-Арена». Стартовое вбрасывание — в 12:30 по московскому времени.
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