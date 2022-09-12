На арене «Салавата» постелили коврик с флагом Евросоюза возле выхода на лёд

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале показал ковёр в виде флага Евросоюза, расположенный на «Уфа-Арене».



«12.09. Игра со «Спартаком». Почему европейцы выбрали наш матч для даты отмены упрощённого визового режима», — написал Баширов, прикрепив фотографию.

Напомним, уфимцы уступили «Спартаку» со счётом 1:3. «Салават» в настоящий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков после пяти матчей.



В следующей встрече подопечные Виктора Козлова сыграют в гостях с владивостокским «Адмиралом». Игра состоится в четверг, 15 сентября, на стадионе «Фетисов-Арена». Стартовое вбрасывание — в 12:30 по московскому времени.