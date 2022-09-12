Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На арене «Салавата» постелили коврик с флагом Евросоюза возле выхода на лёд

На арене «Салавата» постелили коврик с флагом Евросоюза возле выхода на лёд
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале показал ковёр в виде флага Евросоюза, расположенный на «Уфа-Арене».

«12.09. Игра со «Спартаком». Почему европейцы выбрали наш матч для даты отмены упрощённого визового режима», — написал Баширов, прикрепив фотографию.

Напомним, уфимцы уступили «Спартаку» со счётом 1:3. «Салават» в настоящий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков после пяти матчей.

В следующей встрече подопечные Виктора Козлова сыграют в гостях с владивостокским «Адмиралом». Игра состоится в четверг, 15 сентября, на стадионе «Фетисов-Арена». Стартовое вбрасывание — в 12:30 по московскому времени.

Унесли на носилках на глазах у отца. Тяжёлый момент из КХЛ Унесли на носилках на глазах у отца. Тяжёлый момент из КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022