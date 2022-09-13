«Может, мы знаем, что не знают другие?» О'Делл — о доминировании канадцев на вбрасываниях

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл ответил на вопрос, в чём феномен доминирования канадцев на вбрасываниях.



«Моя обязанность – давать результат в атаке, хорошо играть на вбрасываниях, помогать команде. Надеюсь, этот сезон мне тоже удастся. Как я выиграл 19 из 20 вбрасываний в матче с «Нефтехимиком»? Не знаю, может, немного повезло. Я работаю над этим на тренировках, но это всё равно сумасшедший показатель. Надеюсь, буду продолжать в том же духе.



Я вам не скажу, почему канадцы так хороши на вбрасываниях! Да нет, я даже не знаю… Мы с детства это отрабатываем. Даже не знаю, но мы гордимся этим и ежедневно работаем над собой. Тут важна стратегия… Может, мы знаем что-то, чего не знают другие?» — сказал О'Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Полное интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате».