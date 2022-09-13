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«Это было отстойно, мне не дали шанс». Лидер «Динамо» объяснил, почему не заиграл в НХЛ

«Это было отстойно, мне не дали шанс». Лидер «Динамо» объяснил, почему не заиграл в НХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал, почему не заиграл в Национальной хоккейной лиге.

«Трудности в «Виннипеге»? Самым сложным было то, что я особо не играл, когда меня подняли из АХЛ. Я выходил в четвёртом звене, играл по 5-6 минут. Это тяжело, когда привык быть лидером команды и играть по 15-20 минут. Это было главной сложностью, я старался играть попроще в каждой смене, но я к такому не привык. Но многие ребята, кого вызывают из АХЛ, в таких же условиях. Надо играть ту роль, которую тебе отвели, а это непросто.

Мне кажется, мне не дали хорошего шанса поиграть, это было отстойно. Я не получал достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. Но многие хорошие игроки в АХЛ сталкиваются с таким же – их вызывают в основу, но, к сожалению, не дают шанса показать, на что они способны.

Но после этого у меня сложилась отличная карьера, чему я очень рад. Я поехал за океан, хорошо выступал, сыграл на двух Олимпиадах, чемпионате мира. Ничего не бывает просто так», — сказал О'Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате».

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