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СКА одержал победу в пятом матче в сезоне подряд, уверенно обыграв «Северсталь»

СКА одержал победу в пятом матче в сезоне подряд, уверенно обыграв «Северсталь»
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Санкт-петербургский СКА в очередном матче игрового дня Фонбет Чемпионата КХЛ одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

В составе подопечных Романа Ротенберга шайбы забросили Максим Грошев, Марат Хайруллин, Захар Бардаков и Игорь Ожиганов. Единственный гол «Северстали» забил Руслан Абросимов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА продолжает победную серию на старте сезона, ранее обыграв «Салават» (3:2, ОТ), «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1) и московское «Динамо» (4:1). «Северсталь» потерпела второе поражение в сезоне, занимая седьмое место в таблице Запада.

В следующем матче СКА встретится с «Локомотивом» (Ярославль, 14 сентября, 19:30 мск), «Северсталь» — дома с минским «Динамо» (14 сентября, 19:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Абросимов (Морозов, Луговяк) – 00:29 (5x5)   1:1 Грошев – 07:50 (4x5)   1:2 Хайруллин (Пашнин, Николаев) – 12:27 (5x5)   1:3 Бардаков (Волков) – 34:20 (5x5)   1:4 Ожиганов (Хайруллин) – 52:43 (5x4)
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