СКА одержал победу в пятом матче в сезоне подряд, уверенно обыграв «Северсталь»

Санкт-петербургский СКА в очередном матче игрового дня Фонбет Чемпионата КХЛ одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».



В составе подопечных Романа Ротенберга шайбы забросили Максим Грошев, Марат Хайруллин, Захар Бардаков и Игорь Ожиганов. Единственный гол «Северстали» забил Руслан Абросимов.

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СКА продолжает победную серию на старте сезона, ранее обыграв «Салават» (3:2, ОТ), «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1) и московское «Динамо» (4:1). «Северсталь» потерпела второе поражение в сезоне, занимая седьмое место в таблице Запада.



В следующем матче СКА встретится с «Локомотивом» (Ярославль, 14 сентября, 19:30 мск), «Северсталь» — дома с минским «Динамо» (14 сентября, 19:00 мск).