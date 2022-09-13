«Авангард» саркастически отреагировал на поражения «Салавата» и «Ак Барса»

«Авангард» отреагировал на поражения казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, которые состоялись вчера, 12 сентября.



Омский клуб выложил видео из сериала «Остаться в живых», которое ранее публиковали команды из столиц Татарстана и Башкортостана, добавив в подпись итоги вчерашних встреч.

«Ак Барс» на своём льду уступил в овертайме минскому «Динамо» (2:3, ОТ), а «Салават» проиграл дома «Спартаку» (1:3).



«Авангард» уступил в первых четырёх матчах текущего сезона: «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4) и «Автомобилисту» (2:4). В настоящий момент клуб находится на последней строчке турнирной таблицы КХЛ.



В следующем матче регулярного чемпионата «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью» (13 сентября, 15:30 мск).