«Барыс» объявил о подписании контракта со словацким голкипером Ю. Гудачеком
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«Барыс» на официальном сайте объявил о заключении контракта со словацким голкипером Юлиусом Гудачеком.
Отмечается, что одностороннее соглашение с вратарём будет действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года).
Ранее 34-летний словак выступал в Континентальной хоккейной лиге за новосибирскую «Сибирь» (2013), череповецкую «Северсталь» (2017-2018), московский «Спартак» (2018-2021) и рижское «Динамо» (2021). В общей сложности Гудачек принял участие в 213 матчах в рамках КХЛ и Кубка Гагарина, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,40.
«Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав один балл за четыре встречи. В следующем матче клуб из Нур-Султана сыграет с «Трактором» (13 сентября, 16:30 мск).
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