«Авангард» за период дважды пропустил в большинстве от «Сибири»

В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает омский «Авангард». После третьего периода счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Авангард» в третьем периоде пропустил две шайбы, каждая из которых была заброшена игроками «Сибири» при игре в меньшинстве.
На 44-й минуте Алексей Соловьёв вошёл в зону по левому флангу и отдал передачу на Евгения Чесалина. Форвард продвинулся вперёд и с кистей резко бросил в ближнюю девятку — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 55-й минуте «Сибирь» забила второй гол в меньшинстве. Хозяева в контратаке выкатились два в одного, Вячеслав Основин вошёл в зону и перевёл шайбу на Вячеслава Литовченко, форвард бросил в касание — 2:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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