Рябыкин: судьба тренера — быть уволенным рано или поздно. Я этого не боюсь

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал пятое поражение подряд в сезоне после матча с «Сибирью» (2:3 Б).
«Довлел ли визит Крылова? Перед встречей он не заходил к команде, заходил после. Мы его видели после матча. Но я не могу сказать, что он довлел. Судьба тренера — быть уволенным когда-нибудь, рано или поздно. Поэтому, честно: я этого не боюсь, если они примут такое решение. То, что он приехал, — я думаю, он приехал поддержать команду, чтобы дать ей положительный импульс.
Игра Фёдора Белякова? Я доволен, как Федя сегодня сыграл. Просто, надёжно. К нему вообще претензий нет по сегодняшней встрече. Сведберг получил травму, Федя занял его место. Планировался Сведберг на игру», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 13 сентября 2022
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