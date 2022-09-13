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«Тоже поражение, но хотя бы с очками». Главный тренер «Авангарда» о пятом проигрыше подряд

«Тоже поражение, но хотя бы с очками». Главный тренер «Авангарда» о пятом проигрыше подряд
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Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением о матче с «Сибирью». Поражение в этой встрече стало пятым подряд для омичей в нынешнем сезоне.

«Эмоции после гола Якупова? Знаете, над нами довлели четыре поражения. Это тоже поражение, но хотя бы с очками. Я думаю, все ребята хотели выиграть сегодня. Не могу сказать, что кто-то не хотел. Желание было огромное, но иногда это желание перехлёстывает разум, и получается вот так.

Хорошо начали матч. Контролировали игру. Во втором периоде «Сибирь» чуть-чуть добавила. В третьем периоде были моменты, но пропустили в большинстве, и слава богу, что сравняли и набрали первое очко. Проиграли сами себе.

Две пропущенные шайбы в большинстве — это аномалия? Я думаю, аномалия. Надеюсь, что для нас пропускать в большинстве — аномалия. Но сегодня она случилась. До этого у нас не было такого. Но иногда, когда играешь в четыре нападающих и одного защитника, такое случается, что кто-то из нападающих недорабатывает», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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