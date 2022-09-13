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Главный тренер «Сибири» после победы над «Авангардом» дал совет Рябыкину

Главный тренер «Сибири» после победы над «Авангардом» дал совет Рябыкину
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Авангардом».

«Какой могу дать совет Рябыкину? Я с уважением отношусь к работе коллег. Особенно к тем, кто начинает карьеру. Терпение — самое главное. Быть хладнокровнее, находить из тяжёлых ситуаций выходы. Находить самому. Может быть, даже с подсказкой, но лучше самому. Посмотреть, что творится в команде, как себя вести. Такие моменты очень важны.

Насколько соответствует игра «Авангарда» его месту в турнирной таблице? Абсолютно не соответствует. По игре, я думаю, они должны быть минимум в пятёрке. Сбалансированная команда, с хорошими мастерами. Где-то, может быть, и психологически уже поддавливает, нет раскованности в атаке. А так, есть кому забивать, есть кому вопросы решать. Парням надо биться, собираться, в раздевалке разговаривать. Отступать уже некуда. Думаю, соберутся опытные ребята, главное, чтобы не было разлада в команде. Такое бывало в моей карьере: собираешь в кучу их, что делать.

«Авангард» начал играть от простого? Понятно, что люди боятся на контратаку попасть. Видимо, задание тренерского штаба было такое: всё на ворота, нагрузить вратаря. Но наш вратарь отыграл довольно прилично, на кураже. И, я думаю, это тренерское задание: всё на ворота и акцентированные броски на добивание. Один гол они закопали всё-таки, удалось.

Отсутствие Вадима Кудако? У него повреждение плеча. К сожалению, рецидив старой травмы. Мы решили его поберечь. Пока он на лёд не выходит, тренируется в зале. Даже если у нас есть травмированные — их нет. Все парни работают. Если верхний плечевой пояс — на ноги работают. Если нижний — руками. Парни приходят всегда, и команда всегда вместе. Это очень радует. Причём без каких-то напоминаний все в работе», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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