Гимаев-мл.: «Авангарду» первую победу нужно вымучить, о красивой игре не может идти речь

Эксперт КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о проблемах омского «Авангарда» на старте сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Конечно, «Авангарду» нужно укреплять состав. Есть проблемы в линии обороны. У меня большое удивление вызвало то, что «ястребы» не продлили Емелина. Белов, Беляков и Ярош сильно уступают Емелину и финским защитникам, которые ушли из команды. Галимов вместо Грубеца — это тоже неравноценная замена. Провал наблюдается в линии центральных нападающих. Да, «Авангард» продлил Корбана Найта, но во втором звене играет Алекс Бродхёрст, который абсолютно не оправдывает ожиданий. Когда его подписывали, от него ждали больше. Дальше идёт дыра. Есть Малыхин, но давайте вспомним, кто был раньше у «Авангарда» на этой позиции. Это Семёнов, Прохоркин и Каблуков. Считаю, что это ключевой момент.

Рябыкин долго работал под руководством Хартли, он набрался опыта и знает его систему. Боб – это тренер, который выиграл всё, что только можно. Дмитрию же это только предстоит, это его дебют на посту главного тренера.

Дмитрий Рябыкин и Павел Дедунов после игры с «Сибирью» сказали, что команде нужно играть вторым номером? Да, я считаю, что это правильно. Когда ты проиграл пять матчей подряд, то первую победу тебе нужно вымучить. А для этого необходимо сыграть строго. Когда у тебя идёт игра, ты можешь более вариативно действовать в атаке. А если ты проигрываешь с кучей глупых индивидуальных ошибок и не лучшей вратарской игрой, то о какой красивой игре может идти речь? Конечно, тут нужно здорово сыграть от обороны, чтобы почувствовать уверенность», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

Напомним, накануне «Авангард» потерпел пятое подряд поражение в сезоне, уступив «Сибири» в серии буллитов 2:3.