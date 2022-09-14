Форвард «Трактора» Ткачёв: надо невезение переломить в нашу сторону, будет больше голов

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв подвёл итоги выездной серии челябинского клуба после поражения в матче с «Барысом» 1:3.

«Хороший старт чемпионата в плане многих команд, от которых не ожидали. Все команды настраивались в основном на старт чемпионата, как-то набрать побольше очков. Кто-то может быть лучше физически готов. Я думаю, что команды поправят свою ситуацию. Наверное, больше буду говорить про нас, будем стараться где-то переломить ход игры и налаживать качество игры. В принципе, в этом матче качество игры было неплохое, переиграли, я считаю, соперника по самой игре, но не хватило чуть в завершении. Если будем наращивать обороты, правильно играть, то и очки у нас придут.

Чего не хватило для побед в Уфе и Нур-Султане? В каждой игре, наверное, по-разному. Например, в первой игре с «Салаватом» роль сыграла дисциплина. В игре с «Барысом» не хватило хороших голевых моментов. То есть мало голевых возможностей создавали. Вроде бы и шайбу держали, но всё как-то по периметру. Мало опасности.

Много бросков приходится в каркас ворот? Ну да, чуть-чуть есть такой момент. Ничего страшного, часть игры. Надо это невезение немножко переломить в нашу сторону и тогда у нас будет больше голов. Больше уверенности и больше побед соответственно», — приводит слова нападающего Metaratings.

Напомним, «Трактор» потерпел четыре поражения в шести стартовых матчах чемпионата.