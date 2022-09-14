Форвард «Трактора» Ткачёв: надо невезение переломить в нашу сторону, будет больше голов

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв подвёл итоги выездной серии челябинского клуба после поражения в матче с «Барысом» 1:3.
«Хороший старт чемпионата в плане многих команд, от которых не ожидали. Все команды настраивались в основном на старт чемпионата, как-то набрать побольше очков. Кто-то может быть лучше физически готов. Я думаю, что команды поправят свою ситуацию. Наверное, больше буду говорить про нас, будем стараться где-то переломить ход игры и налаживать качество игры. В принципе, в этом матче качество игры было неплохое, переиграли, я считаю, соперника по самой игре, но не хватило чуть в завершении. Если будем наращивать обороты, правильно играть, то и очки у нас придут.
Чего не хватило для побед в Уфе и Нур-Султане? В каждой игре, наверное, по-разному. Например, в первой игре с «Салаватом» роль сыграла дисциплина. В игре с «Барысом» не хватило хороших голевых моментов. То есть мало голевых возможностей создавали. Вроде бы и шайбу держали, но всё как-то по периметру. Мало опасности.
Много бросков приходится в каркас ворот? Ну да, чуть-чуть есть такой момент. Ничего страшного, часть игры. Надо это невезение немножко переломить в нашу сторону и тогда у нас будет больше голов. Больше уверенности и больше побед соответственно», — приводит слова нападающего Metaratings.
Напомним, «Трактор» потерпел четыре поражения в шести стартовых матчах чемпионата.
- 14 сентября 2022
-
11:28
-
11:12
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
09:52
-
09:34
-
09:05
-
08:33
-
08:11
- 13 сентября 2022
-
23:59
-
23:33
-
23:14
-
22:58
-
22:42
-
22:04
-
21:45
-
21:06
-
20:40
-
20:25
-
20:19
-
20:11
-
20:02
-
19:56
-
19:47
-
19:19
-
19:16
-
19:11
-
18:44
-
18:08
-
17:57
-
17:21
-
16:50
-
16:28
-
15:42