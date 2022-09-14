Вратарь «Витязя» Шикин: лучшие сезоны у меня ещё впереди

Голкипер подмосковного «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал удачный старт команды в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Готовились к сезону в штатном режиме. Ребята помогают, а я делаю всё, чтобы помочь команде. Складывается как складывается. Мы не смотрим, хороший старт или нет. Мы выходим и играем каждую игру от ножа.
Близок к форме образца своего лучшего сезона в «Сочи»? Лучшие сезоны у меня ещё впереди.
На какое место по итогам сезона можем претендовать? Сейчас рано ещё говорить, только начало чемпионата. Первостепенная задача для нас – это попадание в плей-офф. А дальше будем смотреть», — цитируют вратаря «Известия».
Напомним, «Витязь» одержал четыре победы в пяти стартовых матчах чемпионата и расположился на четвёртом месте Западной конференции.
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