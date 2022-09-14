Сегодня, 14 сентября, в Фонбет Чемпионате КХЛ состоится матч регулярного сезона между ярославским «Локомотивом» и питерским СКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Романа Ротенберга остаются единственной командой в текущем сезоне, не потерявшей очков. Питерский клуб последовательно обыграл «Салават Юлаев» (3:2 ОТ), «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1), московское «Динамо» (4:1) и череповецкую «Северсталь» (4:1). СКА с 10 очками возглавляет общую таблицу КХЛ. Ярославский «Локомотив» одержал лишь две победы в пяти встречах текущего сезона.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Сможет ли «Локомотив» нанести СКА первое поражение в сезоне КХЛ?