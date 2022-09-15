Роман Ротенберг рассказал, за счёт чего СКА одержал шесть побед подряд в КХЛ

Главный тренер петербуржского СКА Роман Ротенберг после победы над ярославским «Локомотивом», которая стала для команды шестой в текущем сезоне подряд, назвал основные факторы успеха.
«Впереди ещё много игр, длинный сезон. Мы на предсезонке готовились в восемь звеньев. Тяжёлые были сборы – месяц на выезде без жён и семей. Прошли шесть городков – это рекорд для нашего клуба. Не знаю, есть ли в лиге аналоги. За счет этой работы ребята физически готовы. Можно мотивировать, но в баке должен быть бензин. Если его нет – не получишь эффекта, как ни жми на педаль.
Выигрываем за счёт хорошей подготовки, в том числе и психологической. Есть лидеры, хорошая мотивация, команда сплочённая и дружная. Относимся к каждой игре как к отдельному экзамену. Можно найти любые слова, но главное, что ребята реагируют. Выходят и вырывают победу в такой тяжелейшей ситуации. Это дорогого стоит. Делает нас сильнее в психологическом плане. Молодые ребята бьются за команду», – цитирует Ротенберга официальный сайт СКА.
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