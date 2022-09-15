Сын легендарного защитника НХЛ Эла Макинниса подпишет контракт с «Амуром»

Как стало известно «Чемпионату», американский нападающий Райан Макиннис подпишет контракт с хабаровским «Амуром».

Райан Макиннис является сыном члена Зала хоккейной славы Эла Макинниса. 26-летний центральный нападающий имеет опыт выступлений в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбрз». Всего на счету американца 27 матчей в НХЛ и одно набранное очко за результативную передачу, показатель полезности составил «-2».

Прошлый сезон Макиннис провёл в АХЛ, выступая за «Рочестер». В 49 играх нападающий набрал 27 очков, забил 11 голов и отдал 16 результативных передач, показатель полезности составил «-4». Нападающий отметился 33 минутами штрафного времени. Так же на счету американца одна игра в НХЛ за «Баффало».

В ближайшее время о подписании контракта с игроком будет объявлено официально.