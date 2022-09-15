Рябыкин: мы решили начать играть строго в обороне, нужно больше лезть на ворота

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом».

«Когда результата нет, мы решили начать от простого, начать строго играть в обороне. Моменты создаём, но их не реализовываем. Нужно стараться больше лезть на ворота, забивать «грязные» голы, закрывать вратаря. Сейчас посмотрим, что дальше, потому что народу не так много.

Два дня подряд играть с «Барысом»? «Барыс» очень быстрая и мастеровитая команда, много исполнителей, но мы готовы к ним. Они в тех же условиях, что и мы, правда, играют дома», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Матч пройдёт сегодня, 15 сентября, на «Барыс-Арене». Начало встречи – в 16.30 мск. Следующий матч между этими командами состоится завтра, 16 сентября, встреча начнётся в 16.30 мск.