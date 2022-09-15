Маккиннон заявил, что близок к подписанию нового контракта с «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон заявил, что переговоры о новом контракте с клубом близки к завершению.



«Надеюсь, что они будут завершены к началу сезона, потому что я не планирую переговоры по ходу сезона. Мне не нравится ярлык самого низкооплачиваемого игрока НХЛ», — цитирует Маккиннона журналист The Athletic Майкл Руссо.



Отметим, что 27-летний форвард выступает за «Колорадо» с 2013 года. На его счету 638 матчей в регулярных сезонах, в которых он набрал 648 (242+406) очков при показателе полезности "+83". В плей-офф Маккиннон провёл 70 игр, набрав 93 (41+52) балла при общей полезности "+26". В составе «Эвеланш» нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2022, в 2015 году Маккиннон выиграл чемпионат мира в составе сборной Канады.

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