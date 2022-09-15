НХЛ проведёт мини-турнир в феврале 2024 года для определения 2 команд-участниц Кубка мира
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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что в феврале 2024 года пройдёт мини-турнир, в котором будут определены две команды-участницы Кубка мира — 2024.
«Предварительный план состоит в том, чтобы провести мини-турнир в начале февраля для того, чтобы определить, какие две страны заменят сборные Европы и Северной Америки на Кубке мира», — передаёт слова Дэйли журналист Грег Вышински.
Кубок мира по хоккею с шайбой основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.
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