Нападающий «Амура» Оксентюк оштрафован за симуляцию

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Амур» – «Металлург», который произошёл на второй минуте первого периода.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Амура» Евгения Оксентюка наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу».

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Напомним, в этом матче Оксентюк на последней минуте второго периода бросал, казалось бы, в пустые ворота, но вратарь «Металлурга» Эдди Паскуале совершил сумасшедший сейв. В итоге встреча завершилась победой «Магнитки» со счётом 3:0.

17 сентября команды проведут между собой ответный матч на «Платинум Арене». Начало встречи — в 10:00 мск.