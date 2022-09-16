«Важно, чем ты готов жертвовать ради победы». Скабелка назвал причины поражения «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение команды во встрече с «Авангардом» (2:5).
«Мы, наверное, вышли на этот матч, продолжая вчерашний. Игра в атаке — это хорошо, но проблемы в обороне продолжились. Искали счастье в атаке, но результат решила разница выигранных единоборств и заблокированных бросков. Соперник нам очень мало дал бросить по воротам за два первых периода, плюс все стыки были за «Авангардом». В третьем периоде сыграли с холодной головой, не дали ничего сделать Омску, хотя они оберегали уже преимущество.
Не было отдыха между матчами? Мы все в равных условиях. К тому же третий период показал, что дух у команды есть. Тут ведь важно, чем ты готов жертвовать ради победы. «Авангард» сегодня всё ловил на себя, мы этого не сделали. Новичков Ножье и Гудачека можно ожидать в следующем матче», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 16 сентября 2022
-
20:20
-
20:06
-
19:36
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:19
-
18:41
-
18:30
-
17:59
-
17:24
-
16:58
-
16:35
-
15:51
-
15:28
-
15:00
-
14:37
-
14:34
-
13:58
-
13:48
-
13:15
-
13:05
-
12:29
-
12:17
-
12:01
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
10:48
-
10:34
-
10:11
-
09:21
-
08:54
-
08:18
-
07:54