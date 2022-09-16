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«Важно, чем ты готов жертвовать ради победы». Скабелка назвал причины поражения «Барыса»

«Важно, чем ты готов жертвовать ради победы». Скабелка назвал причины поражения «Барыса»
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение команды во встрече с «Авангардом» (2:5).

«Мы, наверное, вышли на этот матч, продолжая вчерашний. Игра в атаке — это хорошо, но проблемы в обороне продолжились. Искали счастье в атаке, но результат решила разница выигранных единоборств и заблокированных бросков. Соперник нам очень мало дал бросить по воротам за два первых периода, плюс все стыки были за «Авангардом». В третьем периоде сыграли с холодной головой, не дали ничего сделать Омску, хотя они оберегали уже преимущество.

Не было отдыха между матчами? Мы все в равных условиях. К тому же третий период показал, что дух у команды есть. Тут ведь важно, чем ты готов жертвовать ради победы. «Авангард» сегодня всё ловил на себя, мы этого не сделали. Новичков Ножье и Гудачека можно ожидать в следующем матче», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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