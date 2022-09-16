«Разум затуманен был». Тренер «Сибири» рассказал, как успешно выбивает витиеватый хоккей

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:5).



«Сложилось впечатление, что соперник вышел более мотивированным. Про мастерство я говорить не буду, у «Автомобилиста» оно выше наших ребят. Но бились до конца, это плюс, два гола в большинстве забили. Перед «Барысом» проведём собрание. Спад во втором периоде? Надо у ребят спросить, пока по горячим следам сложно сказать.



Вышли играть с тремя атакующими звеньями? У нас все звенья атакующие и все обороняются. Очень много было передержки шайбы и брака в передачах, просто сумасшествие, ещё не видел такого в этом сезоне. Много проиграли силовой борьбы, стыков.



Игра с родной командой? Да никаких особых ощущений. Я работаю в «Сибири», реваншистских настроений у меня нет абсолютно. Где нужно — там и работаю. Пока.



Игра на вбрасываниях? Недоволен весь сезон. На вбрасываниях играет не один человек, а вся пятёрка. Нападающие должны либо подбор организовать, либо отыгрывать защитников. Много работаем над этим компонентом, но воз и ныне там.



Игра с командой с лучшей реализацией? Я знаю многих парней, они показали, на что они способны.



Насколько успешно выбиваю витиеватый хоккей? До сегодняшнего матча неплохо. Тут парни сами должны разобраться, у многих перехлёстывало желание, разум затуманен был, я многих не узнавал. Сделаем поправочку», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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