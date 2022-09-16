Заварухин — о победе «Автомобилиста»: что лукавить, охота было обыграть «Сибирь»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2).



«Встречались с лидером конференции, хорошая, боевая игра. Первые смены контролировали игру, но ненужное удаление перевернуло ход встречи. Поговорили с ребятами в раздевалке, второй период стал решающим, более дисциплинированно сыграли. Были переживания, что «Сибирь» мало пропускает, их быстрые нападающие блокируют много бросков. Ребята выполнили установку, идём дальше.



Особый настрой игроков на бывшие команды? Да мне кажется, они на каждую команду заряжены. Здорово, что они забивают бывшим командам, пусть забивают и другим. Каждый игрок хочет забить гол бывшей команде, что скрывать.



Матч подавали как заочное противостояние тренеров? Я не читал СМИ, что там писали журналисты. Старался выходить, что это обычный матч. Что лукавить, охота было обыграть «Сибирь» — мне нравились годы, нравился клуб. Но сейчас я работаю в «Автомобилисте», мне всё нравится.



Физическое состояние команды? Больше матчей, будем стараться делать ротацию, чтобы свежие ребята дали энергетику. Планируем дать шанс в следующей игре ребятам, которые не играли.



Почему Галкина не было в заявке? У нас три хороших вратаря, тьфу-тьфу. Дали ему передохнуть, физику подтянуть. Матссону дали сыграть, он нас сегодня держал в игре, здорово помог команде. Бобков перед началом сезона заболел, но у него будет шанс сыграть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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