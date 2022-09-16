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«Спартак» потерпел второе поражение подряд, в овертайме уступив «Торпедо»

«Спартак» потерпел второе поражение подряд, в овертайме уступив «Торпедо»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Кин (Вароне) – 12:39 (5x4)   1:1 Атанасов (Кручинин, Агостино) – 27:37 (5x4)   1:2 Агостино (Орлов) – 60:42 (3x3)

На 13-й минуте Джоуи Кин, реализовав большинство с передачи Фила Вароне, вывел красно-белых вперёд. На 28-й минуте Василий Атанасов, забросив при игре «пять на четыре», сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Алексей Кручинин и Кенни Агостино. В овертайме победу своей команде принёс Кенни Агостино.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 18 сентября в Москве сыграет с «Ак Барсом». «Торпедо» 19 сентября примет «Витязь».

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