«Это уже не смешно». Знарок рассказал о штрафах в «Ак Барсе» за удаления

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился мнением о большом количестве удалений у казанцев.
«С нашими игроками мы должны забивать больше. В сегодняшней встрече от атаки в оборону мы сыграли намного лучше, чем в матче с «Торпедо».
Удаления? У нас существуют определённые штрафы. Наверное, они пока хотят в командную кассу постоянно вкладывать деньги. Это уже не смешно, на самом деле. В первом периоде восемь минут удалений, это очень много, мы теряем начало матча. Вроде инициатива у нас, потом играем вчетвером. Это могут быть травмы, потому что приходится броски на себя ловить, и силы тратятся. У нас обороняются три двойки, нагрузка на них большая. В дальнейшем их может не хватить. Как бы мы ни были готовы, играя полпериода в меньшинстве, мы теряем очень много сил.
Лукоянов уже более близко к оптимальной форме. Показывает на тренировках с неиграющим составом, что у него огромное желание. Ещё немножко подождём. Такой моторный игрок нам будет необходим», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 сентября 2022
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