«Фанаты получили эстетическое удовольствие». Назаров — о драке в матче «Куньлунь» — «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался о пятом поражении в сезоне. Сочинцы проиграли во встрече с «Куньлунем».



«К сожалению, не реализовали очень много моментов. Тяжело выиграть с одной шайбой. Был момент во втором периоде, когда шайба остановилась на ленточке. Не повезло, но повторю, что забивать нужно больше. Что остаётся? Надо забыть эту встречу и готовиться к следующей, у нас через день новый соперник. Надо будет постараться забросить больше, чем одну шайбу.



Драка в первом периоде? Я помню, что, когда «Куньлунь» подписал Ханта, команда в соцсетях послала нам месседж и спросила, готовы ли мы к встрече с ним. Сегодня все увидели, что мы были готовы. Думаю, те немногочисленные зрители, что пришли на встречу, получили эстетическое удовольствие. Но меня сейчас не это волнует, а наша реализация. Создаём много, но очень мало забиваем. Идём дальше, нам нельзя сейчас переживать по поводу этого матча. От этих переживаний мы не будем играть лучше или хуже. Встречу надо забыть и готовиться к следующей», — приводит слова Назарова официальный сайт сочинцев.