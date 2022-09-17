Словацкий хоккеист — о возвращении в КХЛ: моральная дилемма. Но это не повлияет на Украину

Словацкий голкипер Юлиус Гудачек, заключивший соглашение с нур-султанским «Барысом» 13 сентября, высказался об игре в КХЛ и объяснил своё решение вернуться в лигу. Ранее вратарь уже играл в Континентальной хоккейной лиге за ряд клубов: новосибирскую «Сибирь» (2013), череповецкую «Северсталь» (2017–2018), московский «Спартак» (2018–2021) и рижское «Динамо» (2021).

«Мне позвонили, и теперь я рад перейти в такой большой клуб, как «Барыс». Там, где я играл раньше, я провёл 90% матчей. Они тоже смотрели на это. Я должен работать, чтобы у меня не было никаких травм. Я верю, что так будет продолжаться.

Возвращение в КХЛ? Я имел дело с моральной дилеммой. Но если я как вратарь, или любой другой хоккеист, буду играть в КХЛ, думаю, это не повлияет на то, что происходит на Украине и будут ли продолжаться российские действия или нет», — приводит слова Гудачека sport.cz.

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