«Это было легендарно». Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина видео с его голом «Амкалу»

«Динамо» (Москва) поздравило российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения. Сегодня, 17 сентября, капитану «столичных» исполнилось 37 лет. Клуб выложил в своём телеграм-канале пост, посвящённый Овечкину, и видео из матча с «Амкалом», в котором россиянин сыграл за бело-голубых в футбол. Динамовцы добавили отрывок, в котором игрок забил гол.

«С днём рождения, Ови! Это было легендарно», — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас Овечкин находится в Вашингтоне, он уже присоединился к «Кэпиталз» и успел провести тренировки на льду. В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 77 встречах, в которых набрал 90 (50+40) результативных баллов. В плей-офф капитан «столичных» сыграл ещё шесть матчей, записав на свой счёт шесть (1+5) очков.