Тамбиев рассказал, что позволило «Адмиралу» обыграть «Салават Юлаев»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча закончилась победой «Адмирала» со счётом 2:1 ОТ.



«Второй матч с таким мастеровитым соперником дался непросто. Мы так и думали. В первом периоде они нас смяли, потом мы внесли коррективы. Ребята прислушались. Они терпели, ловили на себе шайбы. В овертайме забили шикарный гол. Сегодня была хорошая атмосфера, спасибо болельщикам. Сейчас поулыбаемся, а послезавтра новая игра.



Не слишком ли много удалений? Хотелось бы, чтобы их было меньше, но что сделаешь?



Можно ли сказать, что порядок бьёт класс? Нельзя так говорить. Есть система игры, без неё ничего не выиграешь. Какой же у нас порядок, если столько удалений? Есть системность, мы её отрабатываем», — цитирует Тамбиева «ГорОбзор».