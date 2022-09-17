Матч «Локомотива» и «Витязя» стал первым в сезоне КХЛ без шайб в основное время
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В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги был сыгран первый матч, в котором в основное время и овертайм не было заброшенных шайб. «Сухой» матч сыграли «Локомотив» и «Витязь», которые встретились в Ярославле. Встреча закончилась со счётом 0:0, а в серии буллитов точнее оказался «Локомотив».
Команды нанесли суммарно 61 бросок по воротам. Ни один из них так и не привёл к голу. В серии буллитов соперники сделали 18 попыток, лишь одна из них стала удачной. Команды исполнили по девять попыток. Лишь девятый бросок в итоге оказался результативным. Победную шайбу забросил Степан Никулин.
«Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.
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