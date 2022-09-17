Никитин объяснил плохую реализацию «Локомотива» в матче с «Витязем»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал игру своей команды в матче КХЛ с «Витязем». Встреча закончилась победой ярославцев со счётом 1:0. Единственная шайба была заброшена уже в послематчевой серии буллитов.



«Сложно сказать, с чем связана низкая реализация. В каждом моменте своё объяснение. Здесь многие ждали чего-то от партнёров — что партнёр забьёт.



Нельзя так делать, не всегда забиваешь с первого броска. Остальные должны идти на добивание. Я думаю, что проблема была именно в этом», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.