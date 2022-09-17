Виктор Козлов: сейчас у «Салавата Юлаева» непростой период, все нервничают
Поделиться
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, комментируя поражение своей команды в матче с «Адмиралом», признал, что сейчас уфимцы нервничают. Встреча закончилась со счётом 1:2 (ОТ).
«Мы хорошо начали. Забили в большинстве. Во втором периоде случился момент, когда «Адмирал» перехватил инициативу, мы пропустили. Хорошо, что выстояли в конце. Но не разобрались в овертайме.
Удаление Хмелевски? Он удаляется, перехлёстывают эмоции. Сейчас идёт непростой период, все немного нервничают. Все хотят выиграть. Отсюда идут удаления», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Напомним, «Салават Юлаев» проиграл четвёртый матч из шести на старте чемпионата.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
23:30
-
23:13
-
22:52
-
22:35
-
21:56
-
21:37
-
21:26
-
20:49
-
20:06
-
19:40
-
19:06
-
18:46
-
18:29
-
18:16
-
17:51
-
17:43
-
16:59
-
16:39
-
16:29
-
15:57
-
15:23
-
14:57
-
14:38
-
14:18
-
13:56
-
13:32
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:36
-
12:22
-
12:21
-
11:57
-
11:35
Партнерский контент