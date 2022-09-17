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Виктор Козлов: сейчас у «Салавата Юлаева» непростой период, все нервничают

Виктор Козлов: сейчас у «Салавата Юлаева» непростой период, все нервничают
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, комментируя поражение своей команды в матче с «Адмиралом», признал, что сейчас уфимцы нервничают. Встреча закончилась со счётом 1:2 (ОТ).

«Мы хорошо начали. Забили в большинстве. Во втором периоде случился момент, когда «Адмирал» перехватил инициативу, мы пропустили. Хорошо, что выстояли в конце. Но не разобрались в овертайме.

Удаление Хмелевски? Он удаляется, перехлёстывают эмоции. Сейчас идёт непростой период, все немного нервничают. Все хотят выиграть. Отсюда идут удаления», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, «Салават Юлаев» проиграл четвёртый матч из шести на старте чемпионата.

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