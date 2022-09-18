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Форвард «Виннипега» Уилер — о лишении его капитанства: мне это больше не нужно

Форвард «Виннипега» Уилер — о лишении его капитанства: мне это больше не нужно
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Форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер рассказал, как относится к тому, что он больше не является капитаном команды.

«Мне не нужна больше буква «С» на майке. Я думаю, что в моей карьере было время, когда эта буква была важна для меня. Мне это больше не нужно. Я действительно с нетерпением жду, когда увижу, как многие парни, за которыми я имел честь наблюдать, матереют, берут на себя лидерскую роль. Если вы думаете, что из-за этого я просто исчезну в тыл и не буду лидером в этой команде, вы жестоко ошибаетесь», — цитирует Уилера The Score.

Напомним, недавно новый главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс лишил капитанской нашивки 36-летнего нападающего Блейка Уилера. Опытный нападающий носил капитанскую нашивку восемь лет — с 2014 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал 43 результативных передачи, суммарно набрав 60 очков.

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