Форвард «Виннипега» Уилер — о лишении его капитанства: мне это больше не нужно

Форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер рассказал, как относится к тому, что он больше не является капитаном команды.
«Мне не нужна больше буква «С» на майке. Я думаю, что в моей карьере было время, когда эта буква была важна для меня. Мне это больше не нужно. Я действительно с нетерпением жду, когда увижу, как многие парни, за которыми я имел честь наблюдать, матереют, берут на себя лидерскую роль. Если вы думаете, что из-за этого я просто исчезну в тыл и не буду лидером в этой команде, вы жестоко ошибаетесь», — цитирует Уилера The Score.
Напомним, недавно новый главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс лишил капитанской нашивки 36-летнего нападающего Блейка Уилера. Опытный нападающий носил капитанскую нашивку восемь лет — с 2014 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал 43 результативных передачи, суммарно набрав 60 очков.
- 18 сентября 2022
-
10:10
-
10:04
-
09:22
-
09:20
-
09:00
-
08:36
- 17 сентября 2022
-
23:30
-
23:13
-
22:52
-
22:35
-
21:56
-
21:37
-
21:26
-
20:49
-
20:06
-
19:40
-
19:06
-
18:46
-
18:29
-
18:16
-
17:51
-
17:43
-
16:59
-
16:39
-
16:29
-
15:57
-
15:23
-
14:57
-
14:38
-
14:18
-
13:56
-
13:32
-
13:00
-
12:56
-
12:51