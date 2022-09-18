Бывший игрок «Спартака» Виртанен может подписать контракт с «Вашингтоном»

Как сообщает The Hockey Writers, бывший игрок московского «Спартака» Джейк Виртанен близок к подписанию контракта с «Вашингтоном».

Также отмечается, что игрок может перейти в «Калгари», где он ранее играл за фарм-клуб команды в АХЛ.

Прошлый сезон 26-летний нападающий отыграл в КХЛ за московский «Спартак». В 36 встречах канадец набрал 16 очков, забил 9 голов и отдал семь результативных передач. Показатель полезности составил «-5».

Ранее в НХЛ игрок выступал за «Ванкувер Кэнакс». Нападающий провёл 317 игр за «касаток», в которых набрал 100 очков, забил 55 голов и отдал 45 результативных передач.

Напомним, в мае 2021 года девушка обвинила Виртанена в сексуальном насилии. Минувшим летом нападающий был оправдан судом.