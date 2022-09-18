Тренер «Спартака» оценил уровень хоккеистов, пришедших после крупного обмена со СКА

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4) оценил уровень игроков, пришедших в клуб в результате обмена из СКА.



«Молодые игроки, пришедшие после обмена Никишина? Что бы я ни говорил, ребята стараются. Ясно, что перспективные, талантливые. Сами понимаете, чтобы играть в КХЛ, надо быть хорошим на всех. Не только на том, что тебя высоко выбрали на драфте. По самоотдаче, нужно приносить пользу команде. Ребята стараются, ничего не могу сказать. Но нужно время. Непросто, когда человек резко переходит из третьего в шестой класс. Ждём, даём шанс набираться опыта. Будем терпеть, давать шанс», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.