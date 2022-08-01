Рекордная компенсация в рамках обмена в КХЛ! Главное о новичках «Спартака»

Итак, СКА получил олимпийского финалиста, самого перспективного защитника КХЛ Александра Никишина и моментально продлил с ним контракт. Но у этого обмена есть и другая сторона — «Спартак» получил гигакомпенсацию: пять действующих игроков СКА и его системы, права ещё на четырёх хоккеистов плюс 50 млн рублей сверху.

История нынешней версии «Спартака» в 2015-м началась с того, что игроки «Атланта» стали красно-белыми транзитом через СКА — из-за этого на москвичах повисло клеймо фарм-клуба Питера. Однако если вы видели игры этого плей-офф, то должны были понять, что это ерунда. Фактического сращивания систем, как с «Витязем», тоже не произошло.

Некоторые болельщики «Спартака» недовольны: конечно, клуб теряет потенциально своего лучшего игрока, да ещё он переходит и в ненавистный им Санкт-Петербург. Но сложно представить, какую ещё компенсацию мог получить «Спартак» за Никишина, разве что нынешнюю арену СКА сверху. Питер отдал большинство из тех игроков, которые воспринимались как будущее клуба.



Главная часть сделки — уже сыгранная связка Фёдор Свечков — Никита Чибриков. Хотя парни делили время между тремя лигами, они провели бóльшую часть сезона в ВХЛ — и каждый набрал по 31 очку за половину регулярки. Это не просто отличный результат для малорезультативной и жёсткой «вышки» — среди игроков U20 в истории ВХЛ результативнее был только Илья Иванцов (35 очков в 41 матче).

Фёдор Свечков Фото: photo.khl.ru

Свечков год назад был выбран «Нэшвиллом» под 19-м общим номером. Скаут Марк Келли комментировал его игру: «Мы следили за ним в МХЛ, в ВХЛ, а потом на ЮЧМ в Далласе. Что выделяется в его игре – работа на каждом участке льда. Он очень хорош в обороне, это выделяет его среди всех русских центров. Однако он также показывает потенциал и в атаке». Ещё «масочником» он выделялся в «Ладе» — и СКА год назад подсуетился, перехватив его у «Трактора», с которым форвард вроде бы договорился.



Игрок динамовской школы Чибриков был одним из трёх топ-юниоров, которых «Динамо» отдало за Дмитрия Кагарлицкого. Через год бело-голубая концепция традиционно сменилась, Кагарлицкий ушёл как свободный агент, а молодые игроки уже были в Питере. Никита забил за взрослую сборную на Евротуре в 17 лет, побив рекорд Овечкина, котировался всеми как будущий первораундник, но по загадочным причинам упал в середину второго. Возможно, это случилось из-за того, что Чибриков воспринимается типичным вингером русской школы — креативным, техничным, но не пахарем в обороне.

В принципе, в идеальном мире эта связка должна составить основу третьего звена «Спартака». У клуба есть явная топ-6 и огромное количество игроков, балансирующих между четвёртой тройкой и ВХЛ, а Чибриков и Свечков её явно переросли. Но после того, как Борис Миронов в прошлом году толком не дал шанса Василию Пономарёву, предпочитая ему даже чистого силовика Квартальнова, к тренеру возникают вопросы по доверию к молодым.

Однако это не просто молодые — это игроки топ-6 нашей молодёжки, и уже в прошлом году они могли бы выходить в основе половины клубов КХЛ. Но они были в СКА с его колоссальной ротацией, поэтому вряд ли могли «понюхать» главную лигу. Кроме того, контракты обоих игроков истекают в 2023-м, скорее всего, они поедут в НХЛ — возможно, из-за этого Петербург был готов расстаться с ними.

Никита Чибриков Фото: photo.khl.ru

Также «Спартак» получил Максима Кровякова — основного центра чемпионского «СКА-1946», MVP Кубка Харламова. Кровяков в прошлом сезоне МХЛ забил 30 шайб, среди которых были исключительно красивые проходы через всю площадку. Однако габаритный форвард (192 см) может не только финтить, но и сыграть на добивании и успешной игрой под чужими воротами создать момент для партнёра. Скорее всего, новый сезон он начнёт в «Химике».



21-летний защитник Никита Седов пока вряд ли будет претендовать на то, чтобы стать прямой заменой Никишину, но пару лет назад он достойно выглядел в тонущем «Сочи» образца сезона-2020/2021, тренерский штаб которого хвалил его за игровой интеллект. 24-летний центр Кукштель — скорее ролевик, который тем не менее в прошлом году вызывался в лагерь сборной перед рижским ЧМ и был отчислен из команды лишь незадолго до финального выбора.

А что по правам на игроков? Вероятнее всего, в Россию вернётся Герман Рубцов. «Флорида» не сделала квалификационное предложение форварду, которого «Филадельфия» выбрала в первом раунде — за шесть лет с того момента Герман только разочаровывал. Рубцов выбрал канадские юниорки вместо КХЛ, получил тяжёлую травму, когда дебютировал в АХЛ — кажется, после неё он так и не вернулся на старый уровень.



Пару лет назад в «Сочи» ему давали место в топ-6, но 11 очков за 46 игр говорят обо всём. При этом после сезона форвард, как сообщалось, перестал отвечать на звонки из клуба и вернулся в НХЛ на двусторонний контракт — но даже в АХЛ у него семь очков в 42 матчах. Невероятно сложно представить вариант, при котором Рубцов начнёт следующий сезон в КХЛ — если только «Спартак» не продаст права ещё кому-нибудь.

Герман Рубцов Фото: photo.khl.ru

Ну а Кирилл Марченко, Иван Морозов и Михаил Мальцев имеют контракты с клубами НХЛ. Ожидалось, что последний вернётся в КХЛ — но главный «телеграмер» среди наших хоккеистов продлил контракт с «Колорадо» и будет биться за место в нижних звеньях немного придавленных потолком «лавин».

У Марченко и Морозова есть все шансы начать сезон в основе — автор сайта НХЛ уже поставил Кирилла в третье звено «Коламбуса» в своей версии состава. Путь Морозова в основу должен быть даже легче — у «Вегаса» гигантские проблемы с потолком и явная нехватка хоть сколько-то креативных игроков для боттом-6. Если у них не выгорит в НХЛ, то «Спартак» получит либо ещё одну несостоявшуюся молодёжную связку СКА, либо активы для дальнейших обменов.



Вряд ли «Спартак» переварит все эти активы — клубу и не нужно столько форвардов. Но на того же Мальцева есть спрос в КХЛ, и если он вернётся в лигу через год, то за него можно будет получить другого игрока. Красно-белые получили такое количество активов, что этот обмен может дать новый импульс всей команде, которая в последние годы воспринималась самым средним клубом КХЛ.